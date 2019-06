Pesquisa revela destinos mais famosos pelo turismo gastronômico

O site Almundo realizou um novo levantamento que revela os destinos nacionais e internacionais mais buscados para o turismo gastronômico.

De acordo com a base de dados da plataforma, no Brasil, os locais mais procurados por sua gastronomia são Vale dos Vinhedos (RS), São Paulo (SP), Ouro Preto (MG), Salvador (BA) e Belém do Pará (PA). Já os internacionais incluem as cidades da Itália, Estados Unidos, França, Peru e Tailândia. Confira:

Destinos nacionais

No primeiro trimestre de 2019, Vale dos Vinhedos (RS) foi o destino nacional mais procurado, com preço médio de R$ 372. Esta região, localizada na Serra Gaúcha, é conhecida por suas tradicionais e conceituadas vinícolas, que são as únicas a produzir vinhos com selos de indicação de procedência e denominação de origem no Brasil.

Reprodução/Miolo

As vinícolas mais conhecidas do Vale são a Vinícola Miolo, Casa Valduga, Angheben e Don Laurindo. Além disso, a região Sul conta com uma culinária rica em peixes, chimarrão e pratos com inspirações europeias.

O segundo destino mais visitado por seu turismo gastronômico é a capital São Paulo. Em São Paulo, é possível encontrar uma infinidade de bares, restaurantes e cafés em bairros como Itaim Bibi, Mooca, Vila Mariana, Vila Madalena e Pinheiros.

O terceiro destino é Ouro Preto, em Minas Gerais, com preços a partir de R$ 275 (ida e volta), saindo de São Paulo e chegando em Belo Horizonte. O município é conhecido pelo café mineiro e pão de queijo e, na região Sudeste, o prato mais conhecido tradicionalmente é a feijoada.

Salvador está na quarta posição e o preço médio para quem quer conhecer o destino é em torno de R$ 473. O Nordeste é famoso pela gastronomia com sabores africanos, peixes e frutas regionais. O acarajé, por exemplo, é um dos principais destaques gastronômicos da região.

Para completar o top 5, a cidade de Belém do Pará, com preço médio de R$ 332, conta com uma grande diversidade de pratos com influência indígena e especiarias como o guaraná e castanha do Pará, que são muito procuradas pelos turistas na região.

Destinos Internacionais

A Itália é o destino internacional mais procurado para turismo gastronômico, com preço médio de R$ 1.915. O país é afamado por seus inúmeros restaurantes com estrelas Michelin que evidenciam saborosas massas, azeites e vinhos.

Pixabay

Na segunda posição do ranking está os Estados Unidos com preço médio de R$ 1.854. No país não faltam redes fast food, além das sobremesas que incluem panquecas americanas, a famosa Apple Pie e deliciosos brownies.

O terceiro lugar vai para a França com preço médio de R$ 2.022. A sofisticação e sabor da culinária parisiense atraem turistas de todo o mundo para conhecer seus luxuosos restaurantes, degustar os tradicionais vinhos e experimentar os saborosos queijos da região.

Pixabay

A quarta colocação no ranking de destinos internacionais mais buscados pela gastronomia vai para o Peru, onde não podem faltar frutos do mar, batatas e pimentas. O Ceviche é um dos pratos mais tradicionais do local e geralmente é servido em taças e recoberto com cenoura à Juliana. De acordo com a base de dados da Almundo, o valor médio de passagens para conhecer o destino é de R$ 1.363.

Para fechar, o último destino do top 5 internacional do turismo gastronômico é a Tailândia, com preço médio de R$ 2.400. A gastronomia deste paraíso conta com diversos temperos exóticos e pratos muito famosos como o som tam (salada de mamão), satay (espetinho de porco com molho de amendoim) e tom yum kung (sopa de camarões picantes e leite de coco).

Com informações da Almundo

