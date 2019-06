O Instagram saiu do ar – e usuários estão respondendo com memes

No início da noite desta quinta-feira (13), usuários começaram a detectar problemas no funcionamento do aplicativo Instagram. Com postagens que não carregam, deixando os internautas com uma mensagem de erro que afirma incapacidade de atualizar o feed.

No desktop, o erro também ocorre, porém com uma diferente mensagem de erro – uma padronizada das redes do Facebook.

Até o momento, não parece haver uma forma de consertar o problema. Devido ao grande número de usuários afetados, há indicações de que o erro esteja nos servidores da rede social, ou no mecanismo que lhe permite acesso.

O perfil oficial do Instagram no Twitter afirmou estar ciente do problema, e garantiu que a solução já está sendo buscada. "Sabemos que algumas pessoas estão com problemas para acessar suas contas do Instagram", escreve. "Estamos trabalhando para resolver o problema rapidamente."

We're aware that some people are having trouble accessing their Instagram accounts. We're working quickly to fix the issue. #instagramdown — Instagram (@instagram) June 13, 2019

Com a queda do Instagram, pessoas começaram a migrar para outras redes, como o Facebook e, principalmente, o Twitter. Expressando seu lamento, raiva, ou frustração, mas em maioria, fazendo e retuitando memes.

Eu depois de xingar a minha internet de tds nomes e reiniciar o roteador pra descobrir que o problema é o instagram #instagramdown pic.twitter.com/uJjZQhIXbx — Donatella 🐍 (@nosensedona) June 13, 2019

#instagramdown o twitter vendo que o Instagram caiu pela milésima vez pic.twitter.com/JM9gWzDcly — Andrielle (@Andrielledrih) June 13, 2019

Para alguns, a rede já está no ar novamente. Você teve essa sorte?