Os signos que precisam tomar MUITO cuidado para não entrar em sérios conflitos

Hoje se inicia uma fase tensa astrologicamente, na qual uma Lua em Escorpião e as energias conflituosas entre Saturno e Plutão em Capricórnio, devem esquentar os ânimos até a próxima Lua Cheia que acontecerá em 17 de junho.

A agressividade, violência e acidentes, assim como as obsessões ou pensamentos autodestrutivos e sem relação com a realidade estarão em alta. Por isso, todos os signos do zodíaco devem ter muita cautela e fazer o possível para trabalhar seu equilíbrio, não deixando emoções superarem a razão e evitando ao máximo todo tipo de confronto. ⠀⠀⠀⠀⠀

Confira os signos do zodíaco que precisam tomar ainda mais cuidado com esta fase turbulenta:

Áries

Neste período muitas coisas podem deixá-lo chateado, o que pode ser manifestado por intenso estresse, raiva e ressentimento. Mesmo que se sinta inseguro, seu primeiro impulso será enfrentar tudo e é neste momento que você necessita colocar a mão na consciência e parar.

É hora de desacelerar ou até dar uma pausa para poder se encontrar e relaxar. As energias positivas precisam ser recarregadas para que os lados positivos da sua personalidade voltem a se destacar.

Gêmeos

Sua sensibilidade emocional aumenta e a intensidade dos sentimentos também, o que o colocará em um cenário estressante, extremamente crítico e instável. Por isso, se algumas decisões importantes podem ser adiadas, faça-o.

Cuide da sua saúde mental e não se deixe afundar em pensamentos negativos. Se for necessário se despedir de algo que fez parte da sua vida por muito tempo, foque nas possibilidades surpreendentes que atraímos quando abraçamos o novo.

Câncer

Conflitos e tempos difíceis podem ter deixado você mais frio e concentrado durante o tempo. No entanto, as coisas podem sair um pouco do controle agora e trazer um estresse retroativo, muito intenso e profundo.

Tenha cautela com as palavras e com as explosões de sentimentos, tentando segurar firme na ideia de que você é forte e tem evoluído o suficiente para tratar seus problemas com mais maturidade e calma. No amor, é preciso controlar suas expectativas.

Escorpião

Conflitos ocasionados por uma intensa frustração com as outras pessoas aumentam seu estresse mental. É preciso se esforçar muito para não deixar a impulsividade e agressividade tomar conta.

A melhor forma de controlar toda essa ansiedade é lidar com suas questões internas e evitar gastar energia julgando os outros. É momento de respirar, dar uma pausa e pensar com cautela nos seus próximos passos. Se conecte com o seu eu e não se deixe levar pela negatividade.