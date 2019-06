Detox de maçã, limão e aveia ajuda a emagrecer e a regular a glicose

Os limões e as maçãs têm uma série de nutrientes importantes para a manutenção da saúde. Enquanto o suco do limão é carregado de antioxidantes, vitamina C e potássio, as maçãs são frutas capazes de regular os níveis de colesterol.

Assim como a Aveia. Este cereal ainda auxilia na manutenção das bactérias boas e essenciais para a digestão, como avaliou a Dra. Rondha Patrick, no podcast JRE. Além disso, o cereal ajuda a emagrecer e a deixar as pessoas satisfeitas por mais tempo.

Lembre-se sempre que bebidas detox não substituem quaisquer refeição ou alimento, elas são complementares à saúde. Por isso, um nutricionista deve ser consultado a respeito da elaboração de qualquer dieta.

Confira a receita do batido de maçã, aveia e limão

Ingredientes

500 ml de água

125 gramas de aveia

Duas maçãs verdade

Um limão

Preparação: descasque as maçãs. No liquidificador, misture as polpas com água, aveia e o suco do limão. Bata tudo e tome em jejum para melhores efeitos.