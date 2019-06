Confira dicas dos desenvolvedores para não ter sua conta do WhatsApp invadida

Vários golpes são realizados por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Além disso, o sequestro de contas também tornou-se algo comum na plataforma.

Pensando nisso, separamos algumas dicas dos desenvolvedores para não ter sua conta do WhatsApp invadida. Confira:

Dicas de segurança para sua conta

Reforce a segurança da sua conta do WhatsApp e evite que terceiros utilizem seu número de telefone ao seguir as estas dicas:

Ative a verificação em duas etapas para melhorar a segurança de sua conta.

Nunca compartilhe um código SMS de 6 dígitos do WhatsApp com terceiros, mesmo se esse terceiro parecer ser alguém que você conhece ou uma organização que confia. O WhatsApp não pede que você nos forneça seu código de verificação.

Defina uma senha de PIN para deixar seu telefone mais seguro.

“Recomendamos que você compartilhe estes conselhos com seus amigos e sua família para que eles possam deixar suas contas do WhatsApp seguras”, orienta.

Como se manter seguro no WhatsApp

“Uma das formas pela qual nós ajudamos você a se manter seguro no WhatsApp é por meio de nossos Termos de Serviço. Eles destacam as atividades que são proibidas no app”.

Por exemplo, enviar conteúdo (status, foto de perfil ou mensagens) que seja ilegal, obsceno, de ódio, difamatório, que contenha abuso ou ameaça, que ofenda minorias raciais ou étnicas, e que, em geral, seja inadequado, qualifica violação.

Controle de informações

Controle quem vê suas informações: Você pode definir as opções de visto por último, foto de perfil e/ou status da seguinte maneira.

Todos: Suas opções de visto por último, foto de perfil e status ficarão visíveis para todos os usuários do WhatsApp.

Meus Contatos: Suas opções de visto por último, foto de perfil e status ficarão visíveis somente para quem está na sua lista de contatos.

Ninguém: Suas opções de visto por último, foto de perfil e status não ficarão visíveis para ninguém.

Se a opção de Confirmação de leitura for desmarcada, você não vai mais enviar confirmações de leitura. Contudo, também não será capaz de ver as confirmações de leitura de outros usuários.

As confirmações de leitura sempre aparecerão em mensagens de grupo quando todos os participantes do grupo lerem uma mensagem.

Controle o que você compartilha

Você decide o que e com quem gostaria de compartilhar informações no WhatsApp. “Recomendamos que tenha cuidado quando decidir enviar qualquer tipo de informação. Pergunte a si mesmo: você gostaria que outras pessoas vissem o que enviou?”, questiona o app.

“Quando você compartilha uma conversa, foto, vídeo, arquivo, ou mensagem de voz com alguém no WhatsApp, essa pessoa terá uma cópia dessa mensagem. Essa pessoa poderá compartilhar novamente essa mensagem com pessoas dentro e fora do aplicativo”, explica. Você também pode relatar problemas por meio do próprio aplicativo. Confira:

No Android: Basta ir até WhatsApp > e tocar em Mais opções > Configurações > Ajuda > Contate-nos.

No iPhone: Basta ir até WhatsApp > Ajustes > Ajuda > Contate-nos.

No Windows Phone: Basta ir até WhatsApp > mais > configurações > sobre > suporte.

Denunciar

Ao receber uma mensagem de um número desconhecido pela primeira vez, você poderá denunciar o número diretamente na conversa.

Getty Images

Você também pode denunciar um número ou grupo como spam a partir dos dados do perfil. Para isso, siga os passos abaixo:

Abra a conversa.

Toque no número do contato ou no nome do grupo para abrir os dados do perfil.

Deslize até a parte inferior da página e toque em Denunciar contato ou Denunciar grupo.

O aplicativo de mensagens instantâneas também repassou outras orientações importantes. Fique alerta com mensagens que:

Possuem erros ortográficos ou gramaticais.

Peçam que você toque em um determinado link.

Peçam que você compartilhe informações pessoais, tais como: número de cartão de crédito, conta bancária, data de aniversário, senhas, etc.

Peçam que você encaminhe a mensagem em questão.

Peçam que você abra um link para ativar um suposto novo recurso.

Digam que você vai precisar pagar para usar o WhatsApp. Lembre-se que a plataforma é um aplicativo gratuito.

