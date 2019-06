Azul amplia concorrência e vai voar entre o Rio e Brasília

A companhia aérea Azul vai voar entre o Rio de Janeiro e a capital do país a partir de 01º de novembro. Serão três voos diários com as aeronaves modelo Embraer, que comportam até 118 assentos.

Em comunicado, a empresa revelou que as passagens para o novo mercado já estão sendo comercializadas em todos os canais oficiais de venda.

Quando em operação, Brasília será o 12º destino direto atendido pela empresa a partir do Santos Dumont. Em um dia pico, a Azul chegará a 42 decolagens do aeroporto localizado no Centro do Rio de Janeiro. Já a capital federal terá, em média, 18 voos por dia da companhia para seis destinos.

De Brasília para o Recife

Em comunicação no final de maio, a Azul também divulgou que vai adicionar outro mercado inédito de e para a capital do país: Brasília-Recife. A rota contará com três ligações diárias a partir de 1º de outubro.

Com esses novos voos, a companhia amplia ainda mais as cidades servidas por seu hub no Nordeste, oferecendo aos passageiros de Brasília a possibilidade de se conectarem com todas as demais capitais da região e os destinos internacionais servidos a partir da capital pernambucana. Os voos serão operados pelos }jatos Airbus A320neo da Azul, que contam com 174 lugares e TV ao vivo.

