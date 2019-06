Sonda OSIRIS-REx divulga novas imagens detalhadas do asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana divulgou nesta semana novas imagens detalhadas do asteroide Bennu.

Um dos arquivos mostra a pedra mais escura de Bennu, juntamente com uma cratera, ambas localizadas perto do equador do asteroide.

Ela foi tirada pela câmera PolyCam na nave espacial em 11 de abril, a uma distância de 3 milhas (4,9 km). O campo de visão é de 68,6 m.

Para a escala, pequenas rochas de cor clara, assentadas no pedregulho escuro medem 6 pés (1,9 m) de comprimento, o que é aproximadamente a altura de uma pessoa. Confira:

NASA/Goddard/University of Arizona

Os arquivos inéditos foram compartilhado pela NASA no Twitter. Na segundo imagem divulgada, é possível ver o maior pedregulho do asteroide Bennu.

De acordo com a instituição, a rocha triangular, riscada e no centro da imagem, tem quase o mesmo comprimento de um ônibus escolar.

A imagem foi obtida durante o Flyby 6A da fase de Levantamento Detalhado da Missão. Quando foi tirada, a espaçonave sobrevoava o hemisfério sul, apontando PolyCam para o sul e para o leste. Confira:

