Patinha Vermelha: Conheça (e ajude!) a campanha de doação de sangue para cães

Aproveitando a onda de campanhas de doação de sangue no mês de junho, clínicas veterinárias decidiram lançar mais uma delas: a Patinha Vermelha. Assim como os humanos, os pets também sofrem com a escassez de bolsas de sangue. No Brasil, já existem diversos bancos para coleta, mas o número de doadores ainda está muito abaixo do necessário para suprir a demanda.

Nos dias 30 de junho e 14 de julho, serão realizadas duas ações para coleta de bolsas de sangue animal— ambas em São Paulo. Neste primeiro momento, os cães são o público-alvo da campanha.

Como participar

Os interessados devem se inscrever pelo site www.patinhavermelha.com.br. Lá, você também pode encontrar mais informações sobre a campanha e o perfil necessário para ser doador.

Os cães passarão por um exame físico e será colhida uma amostra de sangue no dia da doação, antes de iniciar o procedimento. É bem rapidinho, leva menos de dois minutos. Estando tudo dentro dos parâmetros, a coleta é feita. Vale ressaltar que não há necessidade de sedação.

“Os cães heróis recebem também exames laboratoriais completos num prazo de até 30 dias. Os pets doadores receberão suplementos e outros brindes que ajudarão em seu bem-estar após a doação”, explica Natália Gouvêa, médica veterinária e idealizadora da campanha. Entre os exames oferecidos estão hemograma completo, função renal (creatinina), função hepática (ALT), sorologia para doenças transmitidas por pulgas, carrapatos e mosquitos.

Para serem doadores, os animais precisam atender aos seguintes requisitos:

Ter entre 1 e 7 anos

Pesar pelo menos 25 quilos

Estar clinicamente saudável

Realizar controle de pulgas e carrapatos

Realizar vermifugação periodicamente

Ter a vacinação em dia e temperamento dócil

Não ter passado por procedimento cirúrgico recente (últimos 2 meses)

As fêmeas não podem estar gestantes

A ação é uma idealização da clínica veterinária Soft Dogs e Cats, com o apoio da clínica Strix, ambas de São Paulo, em parceria com o Sanimvet, banco de sangue veterinário.

Serviço

Divulgação/Patinha Vermelha

Patinha Vermelha – Doação de Sangue

30 de junho (domingo), das 10h às 17h

Local: Soft Dogs e Cats – Avenida Divino Salvador, 802 – Moema – São Paulo (SP)