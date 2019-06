LATAM anuncia voo direto entre Porto Alegre e Lima

A LATAM acaba de iniciar as vendas de passagens aéreas para o voo sazonal entre Porto Alegre e Lima (Peru). O novo voo será operado entre 14 de dezembro de 2019 e 1º de março de 2020.

A nova rota Porto Alegre-Lima na alta temporada permitirá ao passageiro acessar um importante hub (centro de conexões) da LATAM para viagens a outros destinos da companhia na América do Norte, Caribe e América do Sul.

"Em paralelo, a companhia seguirá observando constantemente as condições de mercado para avaliar uma futura operação regular da nova rota", revelou em comunicado.

Programação do voo Porto Alegre-Lima

A nova rota sazonal Porto Alegre-Lima será operado três vezes por semana na alta temporada em aeronaves Airbus A320 configuradas com 174 assentos em classe Economy.

Nas terças, sextas e domingos, o voo LA2425 está programado para decolar do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 8h (hora local) e pousar em Lima às 11h02 (hora local), em uma viagem com 5 horas e 2 minutos de duração.

No sentido inverso, também às segundas, quintas e sábados, o voo LA2424 está programado para decolar do aeroporto Jorge Chávez, em Lima, às 23h55 (hora local) e pousar em Porto Alegre às 6h35 (hora local), em uma viagem com 4 horas e 40 minutos de duração.

