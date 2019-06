Dia dos Namorados: veja promoções de jantar para um encontro em São Paulo

O Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12), tira milhões de casais de casa para encontros apaixonados todos os anos. Em São Paulo, o portal Cuponeria oferece diversos descontos em restaurantes e outros produtos e serviços durante o mês de junho.

A ação, chamada "Mês dos juntos e shallow now" tem ingressos de cinema pela metade do preço e, por que não, oportunidade de comprar o jogo Mortal Kombat 11 com 25% de desconto – para descontar as frustrações do relacionamento, talvez?

Entre os restaurantes estão opções de diferentes culinárias, desde petiscos de bar e hamburguerias, para encontros mais descontraídos, até fondues e rodízios de comida mexicana e japonesa. Também não faltam opções de sobremesas para dividir com o seu "docinho" – nota do editor: pedimos desculpas pelo péssimo trocadilho.

Claro que, sendo ótimas oportunidades de cupons, qualquer um – casado, namorando, divorciado, solteiro, "em um relacionamento complicado" – pode aproveitar os descontos. A Cuponeria alerta que, apesar da seleção para o Dia dos Namorados, algumas promoções podem não ser válidas nesta quarta. Por isso, verifique as regras no cupom emitido para não frustrar expectativas.

Acesse a lista completa de descontos disponíveis clicando aqui. Caso seja esteja em São Paulo, verifique ao entrar no site se a sua cidade possui promoções ativas.

Confira algumas opções de promoções disponíveis