Gol anuncia voos para Cabo Frio a partir de dezembro

A Companhia aérea GOL anunciou nesta quarta-feira (12) a expansão de suas operações para a cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os novos voos iniciarão em dezembro de 2019 a partir do aeroporto de Guarulhos, São Paulo.

Para realizar a nova rota, a GOL utilizará as suas aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com capacidade de até 138 passageiros, que serão os aviões com maior capacidade a operar no aeroporto de Cabo Frio.

Paulo Whitaker/reuters

Este lançamento aumentará os destinos da GOL para 77, sendo 62 deles no Brasil. Cabo Frio é o nono destino regional anunciado pela companhia no ano.

Os novos voos regulares da empresa para as cidades de Cascavel, Passo Fundo, Vitória da Conquista, Sinop, Franca, Barretos, Araçatuba, Dourados e Cabo Frio fazem parte dos planos da Companhia para incremento de voos no Estado de São Paulo.

Com informações da Gol

