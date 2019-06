Para comemorar dia dos namorados, Garena Free Fire libera promoção especial para os jogadores battle royale

A Garena Free Fire liberou nesta quarta-feira (12de junho) uma promoção especial para os jogadores battle royale.

A ação publicitária é para comemorar o dia dos namorados. No facebook, a empresa compartilhou detalhes da promo.

“Boas vindas a loja especial do Dia dos Namorados! Varias skins com descontos para você aproveitar e fazer aquele Booyah com estilo”. Confira:

