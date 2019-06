Suco verde detox de maçã e gengibre: bebida é ótima para o intestino e ajuda a emagrecer

O gengibre é altamente recomendável para aqueles que padecem de problemas digestivos como gastrite, flatulências ou diarreia, entre outros. Ele também funciona como protetor estomacal, apesar de não ser possível substituir a medicação.

A maçã é uma fruta que ajuda a regular o colesterol e algumas pesquisas dizem que é um ótimo alimento preventivo para cuidar de possíveis problemas coronários.

Segundo o portal estrangeiro Lose Weight By Eating, essa é uma receita essencial para quem precisa desintoxicar o organismo e emagrecer no processo.

Esta bebida não tem valor de refeição e as demais horas do dia requerem uma alimentação saudável e balanceada para que você atinja seus objetivos. Aproveite a receita.

Confira a receita detox para emagrecer que leva maçã e gengibre

Ingredientes

Três maçãs médias

Dois ramos de aipo

Uma xícara de espinafre

Um pepino

Três cm de gengibre

Um limão descascado

Preparação: descasque as maçãs e o gengibre. Junte os ingredientes no liquidificador e bata tudo com uma xícara de água. Coe tudo ao final e tome.