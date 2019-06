O conselho que cada signo do zodíaco precisa ouvir no 'Dia dos Namorados'

Hoje comoramos o “Dia dos Namorados” e cada signo do zodíaco recebe um conselho especial para lidar com a sua vida amorosa e relacionamentos – românticos ou não.

Confira:

Áries

Seu signo tende a ser egocêntrico e agir impulsivamente. Quando estamos em um relacionamento, muitas vezes precisamos nos dedicar a iluminar o outro e lutar pelo seu amor, especialmente se as coisas estão difíceis.

Touro

Cuidar do outro é algo que precisa ser feito e não dito. Quando nos sentimos bem por dentro e nos esforçamos para que o outro também se sinta, o único agradecimento que recebemos é o amor.

Gêmeos

Os relacionamentos são ainda mais especiais quando temos o poder de dialogar, abrir a mente e transformar as situações difíceis em obstáculos superados. O verdadeiro amor faz as pessoas se autodescobrirem e evoluir,

Câncer

Todos passam por situações que parecem não ter solução, mas na maioria dos casos tem e basta enxergar além. Podemos superar as mágoas trabalhando em nós mesmos, em como agimos com o outro e especialmente tentando alcançar aquilo que achávamos impossível.

Leão

A compreensão de determinadas situações virá com os olhos da alma e momentos de intuição. No amor, as dificuldades podem nos revelar propósitos melhores do que imaginávamos.

Virgem

Não deixe as oportunidades escaparem. Devemos focar nos nossos desejos e dar atenção a eles quando se manifestam de forma positiva. Tanta coisa está por vir e é preciso não desanimar!

Libra

Seu desejo por amor e alegria pode ser complementando por outra pessoa, mas deve sempre nascer primeiro em você. Seja apaixonado por si mesmo; além de todas as pessoas serem merecedoras disso, está é a maneira mais saudável de amar.

Escorpião

O amor não deve ser guiado por suspeitas, egoísmo, fofocas e traição, mas ninguém deve duvidar daquilo que sente ou intui. Seu coração é grande, mas também precisa de calma para encontrar o verdadeiro significado de amar.

Sagitário

O amor não deve ferir o coração, mas às vezes isso acontece. Ressentimentos podem ser superados quando trabalhamos em trazer novos significados e reascender o sentimento que sempre esteve lá.

Capricórnio

Não podemos negar que o amor também exige trabalho, mas assim como em outras áreas da vida, chega um momento em que devemos relaxar e observar tudo o que alcançamos com os nossos esforços. Se orgulhe de quem você é e de todos os crescimentos que possui emocionalmente.

Aquário

Não tenha medo de deixar as tensões de lado e fazer com que o seu coração esteja realmente presente. Isso será positivo para todos os tipos de relacionamento que possui.

Peixes

Você precisa saber que nem todo mundo irá entender suas expectativas no amor. No entanto, respeito, transparência e carinho são as peças fundamentais para construir a confiança e cumplicidade tão desejada em um relacionamento.