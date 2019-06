Battle Royale: Epic Games acaba de liberar nova atualização para Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta quarta-feira (12) uma nova atualização para o título Fortnite. Confira alguns detalhes:

BATTLE ROYALE

“Lança-granadas de Proximidade: Não é uma ferradura ou uma granada de mão, mas é quase isso, então tá valendo”.

Dispara um projétil explosivo quicante em arco que explode ao se aproximar de um oponente.

Disponível nas Raridades Épica e Lendária.

Pode ser encontrado em Baús, Transportadores de Saques, Entregas de Suprimentos e Máquinas de Vendas.

Semiautomático.

Usa Munição de Foguete.

Máximo de 2 Projéteis Explosivos.

Cadência de Tiro: 0,65 disparos por segundo.

Raio de Proximidade de Jogador: 250 unidades (cerca de metade da largura de um quadrado).

Raio de Explosão: 300 unidades (cerca de 60% da largura de um quadrado).

Dano de explosão:

Velocidade de Recarga: 2,8 s/3 s

Projéteis explodem automaticamente após 10 s ou logo antes de parar totalmente.

“Horda Impetuosa (Em breve): Um novo Modo por Tempo Limitado cooperativo para 4 jogadores está quase chegando! Sobreviva à Horda Impetuosa a partir de 13 de junho”.

ROTATIVIDADE DOS MODOS POR TEMPO LIMITADO NO FORTNITE:

“Tiro Certeiro (Duplas): Gravidade Baixa. Cada jogador tem 50 de vida. Armas de precisão são as únicas armas, Ataduras são o único item de cura. Pule alto e mire bem”.

Cuidado com a sua volta! A manutenção para o patch v9.21 começou

“Demônios Fortnite voltaram à ilha e nunca estiveram com tanta raiva! Lute ao lado de companheiros para aumentar a pontuação encontrando multiplicadores de pontuação ocultos, abrindo baús de saque especiais e eliminando o máximo de monstros possível. Percorra o mapa, sobreviva nos locais de Defesa e derrote o Chefe Final para vencer”.

De acordo com a desenvolvedora, foram também feitas alguma correções de bugs no game battle royale.

MODO CRIATIVO

Lança-granadas de Proximidade : Imagine e crie novos mapas para explorar todas as possibilidades dessa nova arma explosiva.

SALVE O MUNDO

Plasmatron 9000: Trava-línguas: tente dizer "pistola de plasma perfurante" bem rápido.

Pistola de energia automática de curto alcance que dispara anéis crescentes de plasma que perfuram inimigos.

Contagem Regressiva Quântica: Aproxime-se e tente acompanhar a bomba de teletransporte. Detalhes:

Nessa simulação, uma bomba instável se teletransporta pela sua base. As Carcaças são atraídas pela energia da bomba e tentam destruí-la. Adapte-se rapidamente para proteger o novo local da bomba conforme as Carcaças traçam novas e inesperadas rotas.

Uma nova simulação Jogos de Guerra significa mais chances de ganhar Vales de Evento, um novo estandarte e mais variedade nas Missões Diárias.

“Adicionamos uma janela e uma mensagem no Menu Principal para ajudar jogadores a entender quando o bate-papo de voz do Xbox Live ou PlayStation está sendo priorizado em relação ao bate-papo de voz de Grupo do Fortnite”.

