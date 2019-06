Battle Royale: Novo concurso premiará jogadores no Garena Free Fire

Uma nova disputa premiará jogadores no Garena Free Fire. Até 15 de junho, usuários podem participar do 'Concurso do Cubo".

"O desafio é desenhar a skin do Cubo que você mais gosta. Quanto mais caprichado o desenho, melhor", revelou a empresa na rede social.

Vocês tem até sábado, dia 15/06 pra postar seu desenho nos comentários da postagem oficial. Os desenhos com mais likes até quarta-feira que vem, dia 19/06, ganharam a premiação abaixo:

O primeiro lugar ganhará 4 Cubos

O segundo lugar ganhará 3 Cubos

O terceiro lugar ganhará 2 Cubos

Do quarto ao décimo lugar, cada um ganhará um Cubo.

"Pra mantermos o tópico em foco, todo conteúdo não relacionado aos desenhos será deletado e moderado. Não esqueçam de postar o ID de vocês junto com o desenho também, ein! Desenhos sem ID serão desclassificados", explicou. Confira:

