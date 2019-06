WhatsApp acaba de liberar novidade para os usuários da plataforma

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp liberou um novo pacote de stickers para os usuários da popular plataforma.

O pacote, chamado Opi, está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

No entanto, ainda segundo o site, a novidade é disponibilizada gradativamente (o que pode demorar). Confira os novos adesivos:

WhatsApp is releasing **for some users** a new sticker pack, called Opi!

Nova versão para iOS

A plataforma também liberou uma nova versão do aplicativo para o sistema operacional iOS. No update, chega uma nova função para stickers (adesivos).

Descrição da novidade: “Já pode ver os stickers em tamanho completo quando tocar numa notificação sem soltar”. Confira:

I can confirm that 2.19.60.29 is like an official update: it means the 2.19.60 update is coming soon on the App Store! https://t.co/7HidrrryQ0

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 7, 2019