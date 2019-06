Suplementos de Vitamina D podem prolongar a vida de quem tem câncer, diz estudo

Ter bons níveis de vitamina D no organismo poderia prolongar a vida dos pacientes que padecem de câncer, segundo novos estudos.

Pesquisadores da Universidade Estatal de Michigan (MSU) analisaram dados de testes controlados que compararam pessoas que tomavam suplementos de vitamina D com um grupo que tomou placebo por ao menos 3 meses, segundo o sítio Medical News Today.

A revisão somente incluiu testes com a tal vitamina com o intuito de prevenir o câncer durante ao menos quatro anos e também haviam registrado incidência morte relacionadas com a doença.

No total, foram analisados 10 estudos com um total de 79,055 participantes com idades médias de 68 anos, e 75 % de mulheres.

Tomar vitamina D é saudável

A equipe encontrou um vínculo significativo entre o uso de suplementos de Vitamina D e um menor risco de morte por câncer durante o período de seguimento.

A análise mostrou que as pessoas que tomaram suplementos tinham um risco 13% menos de morrer de câncer que as que tomaram placebo durante o mesmo período.

No entanto, não houve uma associação significativa entre o uso de Vitamina D e a prevenção da doença. As descobertas foram apresentadas na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clinica, no começo deste mês.

De acordo com um dos autores da pesquisa, Tarek Haykal, “a diferença na taxa de mortalidade entre os grupos de vitamina D e placebo foi estatisticamente significativa para mostrar quão importante seria para a população com câncer”.