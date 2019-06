TIM Beta: operadora distribui convites gratuitos do plano exclusivo

O TIM Beta, programa exclusivo da operadora TIM, está distribuindo convites gratuitos no site oficial do plano.

Pode participar do TIM beta, conhecido por ter boas ofertas, qualquer pessoa que tenha recebido um convite de um amigo BETA lab (via Facebook) e se cadastrado no site.

No entanto, a operadora entrega convites por meio do portal. É necessário fazer login com o Facebook para se registrar e receber o 'prêmio'. Confira os planos:

Beta Semanal: 1,5 GB por semana, 100 minutos em ligações para qualquer operadora e SMS à vontade – R$ 10 por semana.

Beta Mensal: 10 GB por mês, 600 minutos em ligações para qualquer operadora e SMS à vontade – R$ 55 por mês.

Beta Lab Diário Combo: 100 MB de internet, ligações ilimitadas para TIM e SMS à vontade – R$ 0,90 por dia.

Beta Lab Semanal: 2,5 GB por semana, 150 minutos em ligações para qualquer operadora e SMS à vontade – R$ 10 por semana.

Beta Lab Mensal: 20 GB por mês, 2.000 minutos em ligações para qualquer operadora e SMS à vontade – R$ 55 por mês.

Não foi divulgado quando tempo vai durar a ação publicitária (O que pode acabar a qualquer momento. Saiba mais neste link.

