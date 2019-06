Os signos mais hipnotizantes do zodíaco

Alguns signos do zodíaco têm um maior magnetismo e acabam hipnotizando as pessoas ao redor mais do que os outros.

Confira se você está nesta lista:

Escorpião

Este signo possui um magnetismo nato que chama a atenção e mantém as pessoas interessadas em saber mais sobre eles. Seu ar misterioso e intenso ajuda bastante na hora da paquera, mas também pode causar insegurança ou desconfiança por parte dos outros.

Touro

O taurino possui uma presença dominante, cuja firmeza e determinação é notada de maneira intensa pelas outras pessoas. Eles não precisam falar muito e atraem a atenção pela forma que são e se apresentam. Além de hipnotizante, sua energia também pode ser manipuladora.

Leão

O leonino possui uma personalidade chamativa, que pode brilhar e faz com que ele se destaque por onde passa, atraindo a atenção de forma hipnotizante. Sua energia confiante e cativante geralmente atrai o fascínio, mas também pode receber de volta energias negativas, como o ciúme ou a inveja.