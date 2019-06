Os signos que precisarão contar com ajuda de amigos para resolver problemas na vida amorosa

Esta semana, alguns signos do zodíaco podem passar por alguns assuntos delicados na vida amorosa e devem contar com o apoio dos amigos para resolver tudo da melhor forma.

Confira quais são:

Touro

Neste momento, você pode se sentir confrontando e isso afeta a maneira em que você e seu parceiro resolvem as coisas cara a cara. Alguns interesses acompanhados de limitações no relacionamento podem fazê-lo entrar em conflito e o apoio de um amigo pode ajudá-lo a se orientar melhor diante deste obstáculo. Busque no outro a ajuda para ser mais verdadeiro com você mesmo, antes de tudo.

Capricórnio

Você deseja que as coisas voltem a funcionar, não importa de que maneira isso venha a acontecer. Apesar de sentir que apenas é você e seu parceiro contra o mundo, alguém próximo deve ajudá-lo a lidar mais racionalmente com este sentimento e identificar qual é o melhor caminho a seguir.

Sagitário

Uma questão pode trazer um desacordo, especialmente envolvendo finanças ou aquisições. Por mais que pareça algo complicado, está é a hora de ser mais objetivo e aceitar a mediação ou conselho de alguém que os ama. Para aqueles que estão iniciando um relacionamento, é uma hora para apresentar o parceiro aos amigos e família.