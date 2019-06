Os signos que devem tomar cuidado com a infidelidade

Durante junho, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a trombar com a “infidelidade” no meio do caminho.

Escorpião

É preciso tomar cuidado com a agressividade e impulsividade que podem levar a desentendimentos e abrir portas para a traição no relacionamento, especialmente da sua parte. A desconfiança pode se manifestar intensamente, mas é preciso resolver isso internamente antes de julgar se os outros também são culpados desta sensação.

Aquário

Uma energia de que você pode tudo ajuda a reforçar seu poder de sedução, mas também pode influenciá-lo a tomar atitudes impulsivas. É provável que novos pretendentes entrem no seu caminho durante este mês, o que pode – não necessariamente – terminar em triângulos amorosos. Para neutralizar estas energias, não alimente seu egoísmo ou afaste seu parceiro.

Capricórnio

A sensação de esgotamento e indecisão pode tomar conta, o que acaba por desenvolver um lado negativo do seu signo que não admite ser defraudado ou perder do controle das situações. Tudo isso pode gerar insegurança e distanciamento entre você e o seu parceiro, algo que só poderá ser resolvido com conversas honestas e maduras.