To de volta! Garena revela super novidade para o game Free Fire

A Garena revelou uma super novidade para o game Free Fire. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a empresa contou os detalhes para os jogadores.

O game battle royale já recebe a novidade nesta quinta-feira (13). Confira a mensagem divulgada na rede social:

“Aqui quem fala é o Estagiário do Free Fire, e a diretoria pediu pra avisar que essa semana, no dia 13/06, quinta-feira, os itens do Cubo serão atualizados na loja”.

“Essa primeira atualização trará 4 novas skins pra loja do Cubo, e num futuro (bem) próximo, vamos atualizar a loja pra que ela esteja sempre em par com outras regiões”.

“Além disso, do dia 13 ao dia 19, as chances de descolar um Cubo através do Diamante Royal serão dobradas, então se eu fosse vocês, começava a guardar os tickets de Diamante Royale desde já. (Tem que guardar os dimas, diz ae?)”.

“Pra encerrar, na quarta-feira vamos ter um concurso aqui no Facebook onde os melhores desenhos das skins do Cubo vão ganhar uns Cubos na faixa – mas postaremos mais informações sobre na quarta-feira mesmo”.

“E aí, Sobreviventes. O que acharam? Me ajudem a levar um feedback maneiro pro chefinho! É meu primeiro dia de trabalho e ele me disse que vocês iam gostar dessa novidade”. Confira:

