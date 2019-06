Microsoft prepara nova geração do Xbox para 2020

A Microsoft revelou sua próxima geração de consoles Xbox, conhecido como “Projeto Scarlett”, que deve chegar às lojas no final de 2020.

O aparelho será quatro vezes mais potente que o console Xbox One X e será equipado com chip da AMD, afirmou a companhia durante a conferência do Xbox na feira de entretenimento eletrônico E3, em Los Angeles.

O console conseguirá trabalhar com imagens de até 120 quadros por segundo, ou o dobro da média de uma TV, e incluirá unidade de armazenamento SSD, permitindo que os jogos sejam carregados muito mais rápido do que os instalados em discos rígidos.

A Microsoft disse ainda que seu serviço de streaming de jogos “Project xCloud” será lançado em outubro.