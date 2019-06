Game Marvel’s Avengers é revelado oficialmente na Square Enix Live da E3 2019

O game Marvel’s Avengers foi revelado oficialmente nesta segunda-feira na Square Enix Live da E3 2019. O título também ganhou data de lançamento: Marvel’s Avengers chegará ao PlayStation 4 em 15 de maio de 2020.

Após diversos anos desenvolvendo em segredo, a informação foi revelada. O jogo representa uma colaboração mundial entre a Marvel Games, Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Nixxes Software e Crystal Northwest.

“Marvel’s Avengers começa no A-Day, quando Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor estão estreando um novo centro de operações de alta tecnologia dos Avengers em São Francisco — incluindo a revelação de seu próprio Helicarrier, mantido por uma fonte de energia experimental”.

“A celebração se transforma em catástrofe quando um acidente leva à devastação em massa. Culpados pela tragédia, os Avengers debandam”, revelou o comunicado da Sony.

“Cinco anos depois, com todos os super-heróis marcados como foras-da-lei e o mundo em perigo, a única esperança é juntar novamente os Mais Poderosos Heróis da Terra”.

Trazendo atualizações de conteúdo regulares, o jogo levará jogadores em uma jornada épica trazida em múltiplos anos.

Você juntará em equipes de heróis de até quatro jogadores online, se tornará mestre de habilidades extraordinárias, customizará um grupo crescente de Heróis e defenderá a Terra de ameaças cada vez mais perigosas. Confira:

A-Day changed everything. But that's not where this story ends. Together with @SquareEnix, we’re excited to unveil Marvel's Avengers! Play the Beta first on PS4, pre-order here, and #Reassemble on all systems May 15, 2020: https://t.co/DUAzagMygw #EmbraceYourPowers #PlayAvengers pic.twitter.com/QTTwr7WJtl

— Marvel Games (@MarvelGames) June 11, 2019