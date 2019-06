Astronauta da NASA registra foto impressionante da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou uma foto impressionante da Terra desde o espaço.

A bordo da Estação Espacial Internacional (EEI), Nick Hague foi responsável por realizar o belo registro do nosso planeta.

O material foi compartilhado pela instituição espacial nesta terça-feira no Twitter. Confira o arquivo completo:

Aurora

Também na Estação Espacial, a americana Christina H Koch compartilhou uma imagem ínedita. É possível ver a Aurora, desde o espaço. Confira:

Years ago at the South Pole, I looked up to the aurora for inspiration through the 6-month winter night. Now I know they’re just as awe inspiring from above. #nofilter pic.twitter.com/7a09Q4RMW6

— Christina H Koch (@Astro_Christina) June 10, 2019