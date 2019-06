O novo recurso do WhatsApp que facilitará o uso do aplicativo

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp começa a implementar um novo recurso na popular plataforma.

O dark mode (modo noturno) já está disponível na versão beta (para testes) do app, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Além de alterar as cores da plataforma, o novo recurso também ajuda na redução do consumo de bateria do aparelho celular.

No momento, apenas uma parte do app passou pela alteração. Depois dos testes, o novo recurso deve ser liberado para todos os usuários. Confira:

Versão para iOS

Segundo o site, uma nova versão do aplicativo para o sistema operacional da Apple também deve ser liberada. O update deve chegar com ajustes e algumas novidades.

I can confirm that 2.19.60.29 is like an official update: it means the 2.19.60 update is coming soon on the App Store! https://t.co/7HidrrryQ0

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 7, 2019