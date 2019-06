Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na segunda semana de junho

Entramos na segunda semana de junho com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você tem espírito de líder e pode ser o guia das pessoas ao seu redor. No entanto, seu signo é muito forte, mas quando fica com raiva destrói tudo o que construiu, por isso é preciso ser mais paciente em tudo que faz e controlar seus impulsos.

Cuide melhor da sua saúde, hormônios e estado psíquico. Tente meditar, se exercitar e gastar sua energia sem que seja em conflitos com os outros. Esta também é uma hora para iniciar um negócio.

No amor você é ardente e às vezes você quer ter mais de dois relacionamentos sentimentais ao mesmo tempo. Além disso, você é territorial e quase nunca deixa seus parceiros se libertarem desta situação, algo que não atrai as melhores energias. Você tem a virtude de ser um bom provedor para a sua família, invista nisso. Se número da sorte é 47.

Touro

Você é materialista e quase nunca se deixa levar pelos sonhos, tendo que ver para acreditar. Você é conhecido por ser muito inteligente e capaz de realizar trabalhos difíceis; por isso não tenha tanto medo do que os outros pensam sobre você.

Insistir na sua verdade é importante, mas não passe tanto por cima da opinião dos outros, especialmente no trabalho. Você se caracteriza por ser discreto com qualquer segredo e deve continuar assim.

Seu ponto fraco são os sentidos como a visão ou o audição; tenha responsabilidade com a sua saúde. Você é um bom amante, mas deve ter cuidado com o egoísmo que domina seus relacionamentos.

Aproveite sua virtude de ser bom em fazer negócios. Seu número da sorte é 02.

Gêmeos

Semana de muita atividade ou festividades. Você receberá ajuda financeira para fazer pagamentos e estará em dia com todos os seus débitos. Cuidado com os problemas de saúde, como rim ou estômago.

Evite ser infiel, porque geralmente é o que faz você se sentir mal em sua vida. Você ganhará algo que não esperava. A melhor coisa sobre o seu signo é ser muito bom e um ótimo comunicador.

Ao lidar com a dualidade, você pode experimentar relacionamentos com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e é preciso ter precaução para não machucar ninguém. Seu número da sorte é 05. Sua maior compatibilidade será com os signos Áries, Libra e Aquário.

Câncer

Se signo quase sempre é dominado por sentimentos colocando a razão de lado. É preciso ter cuidado em se deixar levar apenas pelo o que os outros, especialmente parceiros românticos, dizem.

Você se destaca pela sua personalidade e se impõe muito no trabalho ou no campo pessoal. Não deixe que essa força desapareça quando está em um relacionamento amoroso. Assuma que você está procurando um relacionamento, mas vá com calma.

Lembre-se de você é um ótimo sócio para negócios, mas não tome decisões precipitadas. Suas virtudes sempre levarão você a buscar o reconhecimento dos outros. Seu número da sorte é 03.

Em termos de saúde, você deve cuidar de depressões ou problemas cardíacos. Não desanime diante dos altos e baixos na vida,

Leão

Semana para tomar decisões importantes e crescer pessoalmente. Tenha em mente que seu signo passará por um estágio de prosperidade, por isso não recue em nenhuma hipótese. Um negócio pode ter resultados muito positivos.

No relacionamento, você terá dias de grande estabilidade e bons momentos. Um amor muito compatível chegará para os solteiros e as chances de ser alguém de signo de Fogo são grandes.

Fazer pagamentos e evitar dívidas é o primeiro passo para que você possa começar a economizar. Você saberá sobre a doença de um parente e dará todo o apoio a ele.

Não tenha medo do que os outros vão dizer e ouse ser autêntico em tudo que faz. Preste atenção aos problemas de infecção da pele. Não se deixe levar a gastos desnecessários. Seu número da sorte é 09.

Virgem

Começa uma semana de mudanças muito fortes em seu trabalho. Considere que dias de transformação estão por vir e é preciso estar muito ciente das energias ao seu redor.

Não queira fingir ser o que você é, pois isso o afasta da sua essência de uma forma preocupante. Uma venda ou aquisição irá acontecer.

Um amor do passado pode tentar voltar; pense bem antes de decidir dar qualquer passo nesta situação. Cuidado com enxaquecas ou problemas nervosos; cuide melhor da sua saúde mental, física e defesas.

Não seja preguiçoso com o seu bem estar. Um novo projeto para se aperfeiçoar como profissional viria bem. No amor serão dias para conhecer melhor pessoas que já estão próximas na sua vida. Você recebe um presente inesperado. Dias de recordar muitas memórias do passado. Seu número da sorte é 06.

Libra

Semana de mudanças positivas em vários aspectos da sua vida que pode vir acompanhada de uma ótima proposta de trabalho. Faça mudanças em sua casa para que as energias fluam mais facilmente.

Seu signo é muito explosivo e isso afeta muito sua vida amorosa, então comece a se controlar para não dizer algo de que possa se arrepender. Você decide tomar medidas para ser mais saudável.

No amor, pare de procurar o parceiro ideal e deixe o destino surpreendê-lo. Cuide de problemas de saúde, lembre-se que o seu ponto fraco é o rim ou intestino. Para ter mais sucesso em sua vida, você deve deixar de ser egoísta e começar a compartilhar o fruto das suas conquistas.

Não se perca tanto em fantasias e coloque os pés no chão. Você terá sorte com o número 08.

Escorpião

Semana para colocar sua vida financeira em ordem pagando dívidas. Pare de gastar em coisas que não precisa e não tente comprar o amor dos outros com presentes; lembre-se de que quem o ama fará isso pelo que você é e não pelo dinheiro que você tem.

Você terá uma promoção no trabalho, mas as energias negativas e a inveja serão um pouco complicadas, por isso não caia em provocações e concentre-se em demonstrar que merece isso.

Você terá boa no romance, mas no momento serão apenas amores passageiros. Não seja preguiçoso com a sua saúde e tenha metas para melhorar seu estilo de vida. Seu número da sorte é 13.

Sagitário

Você é muito criativo e encantador com todos ao seu redor, por isso quase sempre acha que precisar estar em grupos para crescer em sua vida. Entretanto, nesses dias, você experimentará um estágio de liberdade no qual aprenderá a ser mais feliz consigo mesmo.

As pernas ou tornozelos serão o seu ponto fraco esta semana e é preciso ter cuidado com acidentes. Desenvolver ainda mais sua criatividade – com a ajuda de cursos, etc – o ajudará a alcançar um nível espiritual ainda melhor para lograr seus objetivos.

Um dos aspectos negativos que o caracteriza é que você é muito comunicativo e não gosta de segredos. Lembre-se de trabalhar com mais discrição para que as pessoas confiem em você. Seu número da sorte é 11.

Não se deixe derrotar pelas pequenas perdas diárias, lembre-se de que você pode aprender com cada situação para ter sucesso no próximo obstáculo que vier.

Capricórnio

Você pode ser orgulhoso e teimoso, mas também é muito determinado a conseguir o que deseja. Por isso, analise a si mesmo e tente ser mais madura.

Não se gabe com as suas conquistas, pois isso atrairá muitas energias negativas. No amor, você deve pensar cuidadosamente sobre o que você está procurando; se quer apenas diversão, seja claro com o outro.

Seus números da sorte é o 12. Procure ficar mais ligado à sua parte espiritual e peça a clareza que você precisa. Tenha cuidado com excessos, como vícios ou álcool; a melhor maneira de enfrentá-los é tentando viver de forma mais saudável e equilibrada.

Aquário

Às vezes você pode ser um pouco egoísta, especialmente para obter o que deseja. É preciso mudar isso para não afastar quem o ama ou o considera. Lembre-se que o sucesso não significa nada se você não pode compartilhar com as pessoas queridas.

Aqueles que têm um parceiro vão pensar em formalizar o relacionamento. Mude o visual se sente que as coisas estão monótonas.

Nem sempre você é bom em controlar seu lado sexual e isso faz com que você tenha problemas; tente obter ajuda para canalizar suas energias.

Não negligencie seus pais ou pessoas que o ajudaram; visite-os e aproveite a oportunidade para pedir os conselhos que precisa, porque eles sempre procurarão dar o melhor para você. Seu número da sorte é o 33. Você é muito bom em vendas ou como líder.

Peixes

Seu signo é um dos que melhor se relaciona com os outros, é por isso que está sempre cercado por amigos ou amores; tudo que você precisa aprender é controlar os sentimentos negativos.

Em assuntos econômicos, você gosta de viver muito bem, embora não dê tanta importância ao material e priorize o espiritual. Por isso, procure ganhar dinheiro, mas não deixe a felicidade de lado.

É hora de começar a economizar para viajar mais e conhecer outros países. Às vezes, você fica triste sem saber qual é o motivo, portanto, não hesite em procurar ajuda quando esses sentimentos o dominam.

Seu número da sorte é o 17. Você tem um poder mental muito forte, e é por isso que você quase sempre chama a sorte apenas pensando; por isso, é mantenha sempre pensamentos e desejos positivos.