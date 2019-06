Como a entrada de Vênus em Gemêos afetará a vida amorosa de cada signo do zodíaco

No último domingo (09), Vênus, o planeta do amor e da beleza, entrou em Gêmeos, o que pode indicar reviravoltas, mudanças e verdades que virão à tona especialmente na vida amorosa.

Neste trânsito, que irá durar até 3 de julho, é provável que muitas relações tomem um novo rumo e nada volte a ser como era antes. No entanto, não devemos ver isso de maneira negativa, pois enquanto algumas pessoas podem se afastar, outras se aproximarão ainda mais.

Além disso, é preciso ter cuidado com os estresses e desentendimentos, que tendem ser ampliados. Mais do que nunca devemos trabalhar a calma e paciência.

Este é o tempo de enxergar novas possibilidades e fazer novas escolhas, explorando opções e tentando novos caminhos. Para muitos, será uma fase de questionamentos, que podem envolver passado, presente e futuro.

Você já se perguntou qual é o tipo de vida que deseja construir e se quem está com você acompanha esta realidade? Chegou a hora de olhar mais profundamente para quem está ao seu lado.

Confira como cada signo será afetado nesta fase:

Áries

Este nova fase traz algumas mudanças, especialmente no lar, vida amorosa e relacionamentos. É possível que você decida ter mais controle sobre as coisas e precise lidar com um conflito; manere na ira e manipulação para resolver seus problemas.

Touro

A forma que você enxerga algumas coisas pode mudar e ao adotar uma perspectiva mais leve, uma energia renovadora ajudará a construir novos projetos. Este é o momento para viver coisas que serão sempre lembradas, especialmente a dois!

Gêmeos

A porta da mudança se abre para o geminiano, que deve entender de uma vez por todas que cada um deve ser o criador da própria felicidade. Por isso, além de tomar as atitudes baseadas no que você julga melhor, esta é a hora de atrair outras pessoas sendo autêntico e honesto.

Câncer

O passado ou a maneira que você se sente sobre o que aconteceu nessa época pode tocar novamente seu coração. Esta é uma fase de cura e de despertar espiritual. Não tenha medo de pedir ajuda, conselhos e tente de verdade florescer das cinzas. Seu brilho atrairá muita coisa positiva!

Leão

As relações, a amizade, o passado e o presente se entrelaçam. Esta é a hora de ser mais discreto com o que sente, guardar melhor os segredos e evitar a fofoca. Esteja preparado para lidar com alguns problemas nos relacionamentos usando principalmente o diálogo e cautela.

Virgem

Este é momento de aproveitar novas parcerias e oportunidades. Tudo aquilo que está incerto e pela metade deve começar a ser resolvido, especialmente na vida amorosa. É hora de começar a dar passos importantes.

Libra

Esta fase se resume em duas palavras: aventura e emoção. É hora de fechar uma porta, para abrir outras novas, seguindo adiante e se reconciliando com o passado. Sempre em frente!

Escorpião

Esta é uma fase em que o passado pode incomodar, mas não deve tirar as energias de renascimento que estão chegando. Novidades estão por vir e, no amor, novas oportunidades podem trazer sentimentos nunca vistos antes. Abra seu coração para o novo ou experimente viver momentos diferentes com quem você ama.

Sagitário

Pra você, esta fase atrai um grande fortalecimento dos laços ou o encontro com amor verdadeiro. É preciso ter coragem para se entregar ao que pode fazê-lo feliz. Deixe seu otimismo e curiosidade guiá-lo.

Capricórnio

Esta fase pedirá que você faça aquilo que não gosta ou vem adiando, mas que pode melhorar a sua vida. No amor, você descobre que as pessoas não são bem o que você imaginava. É hora de mudar sua perspectiva ou por um fim para iniciar uma nova fase.

Aquário

Beleza, diversão e aprendizagem o guiam nesta fase, mas é preciso pensar também com responsabilidade. Os casais devem dar um tempo a dois para resolver questões e reascender a chama.

Peixes

Seu crescimento deve vir acompanhado de segurança e estabilidade. Você está pronto para superar uma perda, se reconstruindo e agindo sem medo – principalmente na vida amorosa.