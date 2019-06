Facebook suspende pré-instalação de aplicativos em smartphones da Huawei

O Facebook não está mais permitindo a pré-instalação de seus aplicativos em celulares da Huawei, no mais recente golpe para a gigante chinesa de tecnologia, que luta para manter seus negócios em funcionamento diante da proibição de compra de peças e softwares norte-americanos.

Os clientes que já têm telefones Huawei ainda poderão usar seus aplicativos e receber atualizações, disse o Facebook à Reuters. Mas os novos telefones Huawei não poderão mais ter os aplicativos do Facebook, WhatsApp e Instagram pré-instalados – podendo ser baixados na loja digital Google Play, disponível para todos os dispositivos Android.

Os fornecedores de smartphones geralmente entram em acordos para pré-instalar aplicativos populares como o Facebook. Aplicativos como Twitter e Booking.com também vêm pré-instalados nos telefones Huawei em muitos mercados. O Twitter se recusou a comentar, e a Booking não respondeu a um pedido de comentário.

O movimento do Facebook reduz as perspectivas de vendas para a Huawei, cujo negócio de smartphones tornou-se o maior gerador de receita no ano passado, impulsionado pelo forte crescimento na Europa e na Ásia.