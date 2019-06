Intenso clarão de raios! Cientistas da NASA captam raro fenômeno no espaço

Cientistas da Agência Espacial Americana (NASA) captaram recentemente um raro fenômeno no espaço.

Pela primeira vez, foi detectado uma ejeção de massa coronal de uma estrela diferente da nossa, segundo informações da agência.

O fenômeno, que aconteceu a 450 anos-luz da Terra, foi marcado por um intenso clarão de raios X, seguido pela emissão de uma grande bolha de plasma.

O estudo, utilizando o Chandra X-ray Observatory da NASA, fornece uma nova visão sobre esses fenômenos poderosos.

Este CME "extra-solar" ocorreu em uma estrela chamada HR 9024. Uma ilustração, divulgada pela instituição, revela como ocorreu o processo. Confira:

For the 1st time, we've detected a coronal mass ejection from a star other than our own! This event, located 450 light years from Earth, was marked by an intense flash of X-rays followed by the emission of a big bubble of plasma. 💥More on these phenomena: https://t.co/L1kULwOdVq pic.twitter.com/ft6S012aAa

— NASA (@NASA) June 9, 2019