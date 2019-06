Astronauta da NASA registra foto impressionante do planeta Vênus desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou uma foto impressionante do planeta Vênus desde o espaço.

A bordo da Estação Espacial Internacional, Christina Koch capturou o nascer do sol de Vênus pairando sobre o sereno brilho da atmosfera da Terra.

O material espetacular foi compartilhado pela instituição espacial neste domingo no Twitter. Confira a foto:

And then it dawned on us: that bright dot is our sister planet.

Aboard the @Space_Station, @Astro_Christina captured this sunrise shot of Venus hovering over the serene, blue glow of Earth's atmosphere. Take a closer look: https://t.co/2JVwHbREpz pic.twitter.com/ZLguoysmOQ

— NASA (@NASA) June 9, 2019