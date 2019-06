WhatsApp: O que fazer se sua conta do app for roubada

São vários os golpes que circulam diariamente pelo aplicativo WhatsApp. As invasões de contas também tornou-se algo frequente.

Para não ser mais uma vítima, é importante seguir algumas medidas. “Nunca compartilhe seu código de verificação por SMS com outras pessoas – nem mesmo amigos ou família”, alerta a app.

Se suspeitar que outra pessoa está utilizando sua conta do WhatsApp, notifique parentes e amigos, pois o criminoso pode tentar se passar por você em conversas ou grupos.

Como recuperar sua conta

Entre no WhatsApp com seu número de telefone e confirme seu número com o código de 6 dígitos que você receber via SMS.

Se você digitar o código SMS de 6 dígitos, o indivíduo que usar a sua conta será desconectado automaticamente.

“Podemos solicitar também que você digite o código de verificação em duas etapas. Se você não souber qual é o código, pode ser que o criminoso que está usando a sua conta tenha habilitado a verificação”.

“Você precisará esperar 7 dias antes de se autenticar sem o número. Independente de você saber seu código de verificação, o indivíduo que utilizar sua conta será desconectado quando digitar o código SMS de 6 dígitos”, explica.

Se você tiver acesso a sua conta e também suspeitar que alguém está utilizando-a via WhatsApp Web/Desktop, saia de todos os computadores a partir do seu telefone.

