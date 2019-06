Do 'tijolão' à casa inteligente: Google aprimora comando de voz em língua portuguesa

O Google Brasil anunciou, na quinta-feira (6), o aprimoramento do seu assistente de voz em língua portuguesa do Brasil. Lançado em 2017, o país é um dos três que mais utilizam o serviço.

"A voz tem sido um fator-chave para mudar o Google de uma empresa que ajuda a encontrar respostas para uma empresa que também ajuda as pessoas a fazer coisas", aponta o vice-presidente de marketing da companhia, Marvin Chow.

A ideia é que o Google Assistente seja acessível para todos os brasileiros, dos que utilizam celulares simples até aqueles que contam com o serviço para montar uma "casa inteligente". Para isso, conta com a parceria da Positivo nesse processo.

Celular

Um feature phone – aqueles celulares conhecidos como "tijolão" – deve ser lançado até o fim deste mês, com um botão dedicado ao comando de voz. O Positivo P70S permitirá que os usuários acessem informações, abram aplicativos e controlem o telefone usando apenas a voz.

O modelo contará com conexões 2G, 3G e WiFi. Ele também tem GPS, rádio FM, câmera, entrada para cartão de memória de até 32 GB e fone de ouvido. Os aplicativos WhatsApp, YouTube e Google Maps já devem vir instalados.

Divulgação

Casa inteligente

Com o Google Assistente, a Positivo também vai lançar seu primeiro conjuntos de produtos que recebem comando de voz. Dentre os itens anunciados, estão lâmpadas, plugue de tomadas, câmeras, sensores e alarmes.

A ideia é que sejam vendidos a preços acessíveis, a partir de R$ 99.

Divulgação

Galinha Pintadinha

Por meio do "Action on Google", a empresa quer resgatar brincadeiras tradicionais, como estátua. "Essa e outras brincadeiras estão disponíveis no Google Assistente, possibilitando crianças e famílias a aprenderem e brincarem através da voz", disse a líder de marketing para o Google Assistente no Brasil, Lauren Pachaly.

Esse interesse vem baseado na percepção do interesse em jogos e brincadeiras para crianças. Agora, vai ser possível conversar com a Galinha Pintadinha e jogar Galinha Sabidinha.