Sonda OSIRIS-REx revela imagem inédita do asteroide Bennu

A Sonda OSIRIS-REx, da Agência Espacial Americana, revelou uma imagem inédita do gigantesco asteroide '101955 Bennu'.

Esta é uma visão sombreada do lado leste da maior rocha do asteroide. A imagem foi tirada em 11 de abril durante o Flyby 6A.

Segundo a NASA, o pedregulho tem 47,7 m de largura, menos de metade do comprimento de um campo de futebol.

Quando a imagem impressionate foi tirada, a espaçonave estava no hemisfério sul, apontando PolyCam (equipamento utilizado) para o sul e para o oeste.Confira o arquivo:

Sometimes the image speaks for itself … pic.twitter.com/m3ZIUNcy8P

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) June 6, 2019