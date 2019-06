Os signos que certamente já terminaram um relacionamento por mensagem

Alguns signos do zodíaco não são tão bons assim em enfrentar os problemas amorosos e optam uma atitude considerada covarde por muitos: terminar por mensagem.

Confira aqueles que estão mais propensos a colocar um ponto final na relação, mas de longe:

Câncer

O câncer pode ser considerado, mas ele odeia se sentir culpado por emoções negativas e tende a evitar o conflito.

Ele também pode ficar nervoso e acha que por meio das palavras conseguirá se expressar melhor. Se fechar e se esconder diante dos problemas é um problema deste signo.

Leão

O leonino tende a ficar desconcertado com as reações inesperadas das outras pessoas. Apesar de ter seu lado dramático, ele não é do tipo que gosta de estar envolvido em problemas e faz o possível para sair deles sem muita complicação.

Eles gostam de ter o controle da situação e escolher a hora em que querem abordar determinado assunto, evitando a pressão e os sentimentos de terminar um relacionamento pessoalmente.

Virgem

Os virginianos não costumam enfrentar términos com facilidade e isso faz com que eles se compliquem bastante na hora de aceitar seus sentimentos e expressá-los.

Para evitar uma mudança de ideia e conseguir falar tudo o que sente, o virginiano certamente optaria por enviar uma mensagem.

Dessa forma ele se sentiria no comando da situação – algo que adora – e também diminuiria sua sensação de culpa.