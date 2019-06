Adicionando número de telefone de um contato internacional no WhatsApp

Vai viajar e precisar adicionar um número de telefone de um contato internacional no WhatsApp? Apesar de simples, o salvamento é um pouco diferente. Confira o tutorial completo:

Vá até a agenda de contatos do seu aparelho.

Ao adicionar o número de telefone do contato, comece inserindo o sinal de mais (+).

Insira o código do país, seguido pelo número de telefone completo (código de área + número)

O app também orienta: "O código do país é um prefixo numérico que precisa ser inserido antes do número internacional completo para se conectar com outro país. Você pode fazer uma pesquisa online para encontrar o código do país que você precisa".

Exemplos:

Se um contato nos Estados Unidos (código do país "1") tem o código de área "408" e o número 123-4567, você precisa inserir +14081234567.

Se um contato no Reino Unido (código do país "44") tem o número "07981555555", você precisa remover o "0" inicial e inserir +447981555555. Confira outras dicas:

Assegure-se de remover 0's anteriores ou códigos especiais que não mencionados acima.

Se você está adicionando um número local (mesmo país), insira o número de telefone na sua agenda da forma como você ligaria para este contato.

Todos os números da Argentina (código do país 54) devem ter o número "9" entre o código do país e o código de área. O prefixo "15" deve ser removido. O número de telefone final deverá ter 13 dígitos: +54 9 xxx xxx xxxx.

Números do México (código do país "52") devem ter o número "1" depois do "+52".

