Todo mundo sente saudade de alguém. No entanto, cada pessoa costuma demonstrar esse sentimento e arrumar uma "solução" para ele de forma diferente.

Descubra como cada signo do zodíaco demonstra que está com saudades:

Áries

O ariano será direto e dirá isso com todas as letras. Como também é impulsivo e cheio de atitude, não se assuste se ele aparecer sem avisar em algum lugar que você costuma frequentar.

Touro

O taurino pode fazer um convite irrecusável para que vocês possam se reencontrar ou enviar um presente especial.

Gêmeos

O geminiano puxará assunto como quem não quer nada, conversando sobre as novidades ou qualquer outro tema. Ele deixará a saudade nas entrelinhas.

Câncer

O canceriano pode não ser direto com as suas palavras, mas ele dará um jeito de armar toda uma ocasião para poder encontrar com aquele que sente saudade.

Leão

O leonino não tem medo de ir atrás, ligar e dar o melhor de si para impressionar o outro até que ele também fique com saudades.

Virgem

O virginiano não será direto, mas se ele tiver a oportunidade de jogar uma indireta ou se aproximar do outro para oferecer “uma ajuda”, não a perderá.

Libra

Ou o libriano tem dificuldade para expressar esse sentimento ou ele usa como pretexto quando apenas se sente carente. Se decide tomar uma atitude ao sentir falta de alguém de verdade, tenta reencontrar o outro usando o “acaso”.

Escorpião

O escorpiano pode ser bem direto e, inclusive, se colocar totalmente a disposição para reencontrar a outra pessoa.

Sagitário

O sagitariano não tem medo de puxar assunto de forma descontraída ou apelando para as lembranças com a pessoa.

Capricórnio

O capricorniano só tomará uma atitude ou falará o que sente se acha que o sentimento será recíproco. Do contrário, ele prefere guardar para si mesmo ou tentar dar uma indireta bem discreta.

Aquário:

Este signo primeiro precisará assumir para si mesmo este sentimento. Depois ele decidirá se é uma boa ideia ir atrás dele. Geralmente tenta voltar para a vida da pessoa de forma casual, como quem não quer nada.

Peixes

Este signo vai demonstrar sua saudade com um gesto carinhoso ou criativo, enviando uma mensagem bonita, uma música ou até um poema.