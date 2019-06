Descubra seu 'signo espelho' o que ele revela sobre a sua vida

Quando nos vemos no espelho, observamos nosso rosto da maneira oposta. Os nossos signos também possuem seu “reflexo”, que mostram o lado oposto do nosso ser, mas que está presente e escondido dentro de nós mesmos.

Atração e repulsão

Nosso “signo espelho” reflete uma parte que reprimimos, mas que se fosse revelada poderia nos deixar ainda mais satisfeitos com nós mesmos.

Reprodução

Descubra qual é o seu signo espelho:

Áries e Libra

Ambos desejam compartilhar suas vidas. Enquanto o libriano espera ficar bem com as pessoas próximas, o ariano se mostra mais impulsivo e egoísta.

Áries é um lutador, mas assume a liderança em uma forma física mais agressiva, enquanto Libra prefere liberdade de pensamento e luta pela justiça. Áries gosta do confronto, enquanto Libra gosta de manter a paz. No final, Libra pode se beneficiar da paixão de Áries, e Áries pode aprender com o “tato” de Libra.

Touro e Escorpião

Touro e Escorpião são incrivelmente sensuais e possessivos. No entanto, a sensualidade do escorpiano é altamente espiritual e mais intensa, enquanto o taurino prefere abraçar seus cinco sentidos, de uma maneira mais prática e física. Escorpião se esconde e Touro diz como é.

Escorpião ataca quando se sente ameaçado, e Touro simplesmente se comunica. Escorpião pode realmente se beneficiar da serenidade e da natureza de seu signo espelho. Enquanto isso, Touro pode aprender a se adaptar como o Escorpião.

Gêmeos e Sagitário

Sagitário e Gêmeos querem a mesma coisa: a verdade. Sagitário busca conhecimento e a verdade de maneira física, enquanto Gêmeos reúne e comunica informações de uma maneira mais lógica.

Sagitário vê toda a imagem, enquanto Gêmeos se concentra em cada detalhe, em outras palavras, ambos podem aprender da filosofia e da perspectiva geral um do outro.

Sagitário lembra ao geminiano à importância de enxergar o mundo. Enquanto o geminiano ensina o sagitariano a se comunicar e analisar o mundo. Existe uma linha tênue de amor e ódio entre os dois.

Câncer e Capricórnio

A segurança da família é um tema comum para esses dois, assim como sua teimosia e superproteção com os entes queridos. Câncer entende Capricórnio, mas não acha sua frieza um ponto positivo. Já Capricórnio se incomoda com o sentimentalismo obsessivo do seu signo espelho.

Esses dois signos têm muito a aprender um com o outro, embora no final, ambos desejem o mesmo: segurança.

Leão e Aquário

Ambos os signos são líderes que querem fazer a diferença. O leonino tem que fazer o “show” e ser centro das atenções, enquanto o aquariano se destaca para o povo. Leão é baseado na sua individualidade, enquanto Aquário o faz de maneira social.

Esses dois podem realmente ajudar um ao outro e aprender coisas importantes. Leão ensina amor e afeição a Aquário, enquanto Aquário mostra ao leonino a beleza da estimulação intelectual.

Virgem e Peixes

O exterior de Peixes mostra a Virgem que algo está faltando e vice-versa. Sim, ambos se escondem e mostram uma imagem que não condiz com o que eles são.

Virgem não pode provar totalmente ao mundo quem ele é. Peixes não se importa com isso. O signo de água é ambíguo e um pouco bagunçado, enquanto o de terra é organizado excessivamente.

Peixes tem a chave para derrubar a necessidade de racionalizar tudo de Virgem que, por sua vez, pode alertar Peixes em momentos de inquietação.