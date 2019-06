Change the Game: Desafio do Google vai premiar mulheres criadoras de jogos

Estão abertas as inscrições para o Desafio Change the Game, que vai premiar as melhores ideias de jogos de mulheres com idades entre 15 a 21 anos. Serão escolhidas duas vencedoras, que terão seus jogos produzidos e lançados no Google Play no começo de 2020. Outras 500 garotas ganharão 16 cursos, totalizando 144 horas de aulas on-line sobre programação.

Podem participar do desafio jovens de todo o Brasil, alunas de escolas públicas e privadas, pelo site. O prazo vai até 30 de setembro. Não é necessário ter experiência em design de games ou programação.

Para a inscrição, é necessário preencherum formulário com a descrição da ideia do jogo, que inclui a sua mecânica, narrativa e personagens. Além disso, é preciso responder à pergunta “Como a ideia do seu jogo está relacionada com o tema ‘O que quero ver no futuro?'.

Um grupo de 10 mulheres brasileiras inspiradoras de dentro e fora da área de desenvolvimento de games vai selecionar as vencedoras, que serão anunciadas em novembro de 2019.

O principal objetivo do programa é capacitar a próxima geração de criadoras de games e promover a diversidade na área.

Segundo dados da Pesquisa Game Brasil (PGB), de 2018, 75,5% dos brasileiros jogam games eletrônicos. Deles, mais da metade (58,9%) são mulheres. No entanto, elas representam somente 15% dos alunos matriculados em cursos de Ciência da Computação e Engenharia, segundo dados da SBC (Sociedade Brasileira de Computação).