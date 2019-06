Dois truques simples para melhorar a experiência do WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp é cheio de truques e macetes. Separamos alguns que você talvez não conheça. Confira:

Conversa em um clique

O recurso Conversa em um clique do WhatsApp permite iniciar uma conversa sem ter o número de telefone de uma pessoa salvo em sua lista de contatos. Basta você saber o número de telefone dessa pessoa para poder criar um link pelo qual será possível iniciar uma conversa.

Quando você clicar na URL, uma janela de conversa com essa pessoa se abrirá automaticamente. A Conversa em um clique funciona tanto no seu aparelho quanto no WhatsApp Web.

Pixabay

Para criar seu próprio link, use https://wa.me/, adicionando o seu número de telefone completo, em formato internacional. Não precisa colocar o número zero (0) na frente nem usar caracteres não numéricos.

Utilize: https://wa.me/15551234567

Não utilize: https://wa.me/+001-(555)1234567

Mensagem predefinida

Para criar seu próprio link e exibir uma mensagem predefinida no campo de texto da conversa, utilize https://wa.me/whatsappphonenumber/?text=urlencodedtext, adicionando o seu número de telefone completo, em formato internacional, no lugar de whatsappphonenumber e a mensagem predefinida na forma de URL no lugar de URL-encodedtext.

Exemplo: https://wa.me/15551234567?text=Tenho%20interesse%20no%20carro%20que%20você%20anunciou

Para criar seu próprio link com uma mensagem predefinida, use https://wa.me/?text=urlencodedtext

Exemplo: https://wa.me/?text=Quero%20informações%20sobre%20o%20apartamento%20anunciado

Conforme orientação da plataforma, ao clicar no link, você verá a lista de contatos para os quais você poderá enviar a mensagem.

LEIA TAMBÉM: