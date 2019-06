Fenômeno astronômico! NASA revela que será possível ver os planetas Marte e Mercúrio juntos

A NASA divulgou recentemente informações sobre um importante fenômeno astronômico que acontecerá neste mês.

Conforme revelado, será possível ver os planetas Marte e Mercúrio bem próximos. No entanto, não será uma tarefa muito fácil.

De acordo com as informações, entre os dias 17 e 18 de junho, os dois planetas apareceram próximos após o pôr do sol.

Você precisará de uma visão bastante clara do horizonte ocidental para capturá-los (Equipamentos facilitam o processo).

What's Up for June? 🔭 Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 3, 2019