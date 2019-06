Tecnologia: Z4 da Motorola é oficial com câmera de 48 megapixels e suporte a módulo 5G

A Motorola atualmente tem o dispositivo mais acessível no mercado com suporte para a quinta geração de internet móvel: o Moto Z4 5G.

Divulgado no fim do mês passado, o aparelho intermediário necessita um módulo para ser compatível com a tecnologia 5G.

No momento, este dispositivo só estará disponível nos Estados Unidos e espera-se que em breve a Motorola o distribua para outros mercados.

Algumas das suas características são: 6,4 polegadas tela com resolução QHD +, Qualcomm Snapdragon 675, 4GB de RAM e 3600 mAh.

Ele ainda também tem câmara traseira dupla de 48 de megapixels. O leitor de digitais fica embutido no display.

O valor deste dispositivo no mercado americano com o Moto Mod 5G (por tempo limitado e de forma promocional) é de 500 dólares (cerca de R$ 2 mil – na cotação atual).

You're not going to want to miss this! You can pre-order the new moto z⁴ now and get a free moto 360 camera in the box. https://t.co/afq4sM2ARR pic.twitter.com/ADJRUhRqG6

Para o mercado brasileiro, teremos que esperar um pouco para ver o Moto Z4, já que a empresa ainda não forneceu informações sobre quando chegará no Brasil.

The #motoz4 is on sale now! Not only do you get an incredible camera with Night Vision mode, but you get up to two days of battery life and TurboPower™ charging. And you can't beat the price. https://t.co/avcdSLNo6K pic.twitter.com/dEG6xM8N9l

