Os signos do zodíaco mais dependentes do parceiro (a)

Uma relação baseada em dependência nunca é saudável e alguns signos do zodíaco têm maior probabilidade de cair nesse erro.

Confira se você está nesta lista:

Câncer

O canceriano tende a ter relacionamentos que são muito dependentes. Isso geralmente acontece quando ele não está muito seguro do amor do parceiro e acaba insistindo demais em saber o que ele está fazendo e pensando.

De todas as formas – mesmo quando se sente bem no relacionamento –, este signo tende a ser extremamente sensível ao humor do outro, e se seu parceiro está de mau humor ou triste, ele acabará se sentindo da mesma maneira.

Libra

O libriano tende a encontrar parceiros que não são tão responsáveis ​​ou maduros como eles, isso geralmente faz com eles gastem muita energia nos seus relacionamentos e desenvolvam um tipo de dependência.

Se o parceiro deste signo é imaturo, ele pode acabar se envolvendo demais nos assuntos do outro com o objetivo de não deixar que as coisas saiam do controle, deixando seus próprios problemas de lado.

Peixes

O pisciano vive seu relacionamento de forma muito participativa e acredita na construção da vida juntos. Por isso, ele pode acabar confundindo as coisas e caindo na dependência.

Este signo também adora salvar as pessoas e pensa que pode “consertá-las” se está presente e dedica todas as suas energias a isso.