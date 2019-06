Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco nos próximos dias

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Esta sexta-feira será um dia especial, por isso finalize tudo o que tem pendente no trabalho e fique positivo para que a partir de agora você tenha ótimos momentos.

Você é convidado para uma festa e deve tentar se proteger da inveja ou energia ruim de alguém. Lembre-se de que seu signo é receptivo a tudo que está ao redor, até as coisas ruins.

O presente inesperado de alguém que não via há muito tempo pode chegar. Você terá sorte com os números 09 e 23.

Um amor do passado pode procurá-lo para resolver ressentimentos. Apenas fique em paz e continue com sua vida. Você decide ter um animal de estimação.

Não procure mais pretextos para não ser bem sucedido, seu signo sempre será um líder em tudo que faz, mas é preciso evitar sabotar seus próprios planos.

Touro

Você tomará decisões importantes no amor neste fim de semana. Se o seu parceiro não estiver mais crescendo com você, é melhor deixá-lo de lado e recomeçar.

Nesta sexta-feira você terá outra oportunidade de crescimento no ambiente de trabalho, apenas tente não falar demais ou desistir.

Mover a mobília ou realizar outros tipos de mudanças no seu lar ajudará a dar uma nova cara e irá enchê-lo de boas vibrações.

Saia este domingo com seus amigos para renovar suas energias. Seu signo pertence ao elemento Terra e isso significa que você deve andar no campo ou entrar em contato com a natureza para que sua força espiritual aumente. Seus números da sorte são 01, 30 e 99. Sua cor azul escuro; use-a mais. Você adquire um novo bem.

Gêmeos

Você terá muitas comemorações e presentes surpresa. Lembre-se que o seu signo é um dos mais amados do zodíaco e isso o faz se cercar de bons amigos e familiares.

Nesta sexta-feira se conecte consigo mesmo e medite para que as boas energias sejam mais fortes em sua vida. Lembre-se que tudo aquilo que pedir com fé será dado a você. Uma viagem com a família é planejada.

Você decide mudanças fortes em sua vida para iniciar seu próprio negócio. Tenha cuidado com problemas no estômago ou intestino, pois este é o seu ponto fraco.

Prepare-se bem para os testes que você terá em breve no trabalho ou estudos. Pare de procurar ou pensar neste amor que não é para você. Você conhece ou conhecerá alguém de Áries ou Libra que será muito compatível. Seus números da sorte são 04, 21 e 33.

Câncer

Momento de desfrutar de muita sorte em tudo relacionado ao amor. Se você tem um parceiro, pode receber uma grande notícia que o deixará muito feliz. Já os solteiros podem encontrar um amor verdadeiro de Escorpião ou Peixes.

Não seja mais tão teimoso, se você não gosta mais do seu trabalho, é melhor procurar outro – as energias positivas de agora são ideais para isso. Seus números da sorte são 32, 78 e 99. Tente usar mais o amarelo para atrair sorte.

Você planeja alguns dias de férias ou descanso. Seu crescimento profissional está chegando, por isso aprimore seus conhecimentos.

Alguém o convida para ser padrinho de um batismo ou casamento. Você compra roupas ou decide mudar seu visual. Aprenda a não confiar tanto em amigos. Cuida melhor da sua saúde.

Leão

Você estará de bom humor para começar a se exercitar e levar uma vida mais saudável. Lembre-se que a aparência física pode até ser importante para você, mas a saúde deve ser o maior objetivo.

Uma proposta de negócio chega ou você é convidado a participar de um novo projeto. Logo você conhecerá pessoas muito importantes para o seu trabalho ou futuro; esteja sempre preparado.

Sua vida pode ficar movimenta no quesito festas, apenas tente controlar o consumo de álcool e evitar ser irresponsável nas atitudes, especialmente nas ruas e estradas.

Você terá sorte neste domingo com os números 06, 32 e 44; acrescente o dia do seu aniversário para atrair ainda mais abundância. Sua cor é o rosa. Você conserta algo em casa. Sua mãe deve fazer um convite especial.

Virgem

Fim de semana para se concentrar em resolver tudo o que tem pendente. Você procurará um trabalho novo ou melhor remunerado e, em particular, nesta sexta-feira, terá muita sorte para encontrá-lo.

Você vai passar por alguns problemas com o seu parceiro por causa da insegurança ou ciúme. Tente não pensar coisas negativas e não falar aquilo que não sabe com certeza.

Os solteiros podem ter uma conexão especial com os signos de Áries ou Gêmeos. Uma viagem ou passeio no domingo pode trazer muita diversão.

Seus números da sorte são 22, 34 e 80. Tente usar roupas ou acessórios verdes para atrair mais sorte. Você adquire um novo bem.

Libra

Serão dias difíceis no amor e se você vive um relacionamento estagnado há tempos, ele pode chegar ao fim.

Tente economizar e não comprar itens que você não precisa; é hora de economizar para o futuro. Você recebe um convite para o sábado. Dinheiro extra pode chegar.

Use seus sábados para aprimorar seus conhecimentos em algo. No domingo, notícias importantes serão recebidas. Verifique seus contratos com muita atenção antes de assinar. Cuidado com problemas nos ossos ou quadris.

Seus números da sorte são 29, 34 e 80. Tente usar mais branco para atrair sorte. Durante estes dias, lembre-se de não convidar as pessoas para a sua casa porque você está sensível a energias; seu lar funciona como um templo de cura que deve ser cuidado.

Escorpião

Você terá a energia necessária para se reinventar em todos os sentidos. Uma força espiritual relacionada a questões de trabalho e amor chegará para fazer a diferença. Seja positivo e se entregue à vida.

Cuidado com os problemas intestinais ou estomacais e para isso tente ter uma alimentação mais saudável. Você pode planejar se associar com alguém para começar um negócio e tudo será muito bem sucedido.

Você terá sorte com os números 04, 33 e 87. Tente usar muito azul para atrair abundância. Um divórcio irá chegar e você deve dar apoio aos envolvidos. Um convite para festejar ou algum programa entre amigos na sexta-feira pode render novos amigos e dar à você a chance de se apaixonar.

Sagitário

Todas as boas energias estarão do seu lado, então se você pretende mudar de casa ou sair de férias, este é o momento ideal e tudo será muito positivo.

Um convite para festa no sábado pode chegar. lembre-se que se você beber, é melhor não dirigir. Solteiros podem conhecer um novo amor do signo de Áries ou Leão que será muito compatível.

Você terá sorte na loteria com os números 02, 34 e 90. Tente usar mais vermelho ou laranja para estimular sua sorte e atrair mais energias positivas.

Não volte com amores do passado, é melhor virar a página e começar de novo em outro lugar. Você realiza um conserto ou compra coisas novas.

Não dê importância ao que os outros dizem sobre você! Tenha em mente que sua energia é muito forte e causa inveja em pessoas fracas.

Capricórnio

Você deve confiar mais em seu potencial e acreditar que alcançará todos os objetivos que propôs no início do ano ou os que sente que já foram esquecidos.

Você passará por mudanças repentinas no trabalho, mas deve sempre se manter positivo. Lembre-se de que o diferente nem sempre significa algo ruim, é uma questão de se acostumar com isso e continuar a dar o seu melhor.

Momentos de festa e diversão podem ajudá-lo a relaxar. Você muda sua aparência ou decide fazer uma mudança no seu estilo de vida.

Pagamentos para finalizar dívidas devem ser priorizados. Um novo amor o procurará para sair e tentar algo. Evite brigar com sua família, lembre-se de que nem sempre você está certo.

Você recebe um presente que não esperava. Seus números da sorte são 06, 21 e 30. Tente usar mais as cores amarelo, azul e branco.

Aquário

Esta sexta-feira será cheia de boas notícias. Você terá três dias de muitas reuniões ou festas, apenas tente se controlar com os hábitos tóxicos e cuidar do seu estômago que é o seu ponto fraco.

Serão dias de mudanças positivas, então se você pensar em mudar seu visual ou estilo de vida, este é o momento ideal.

Você deve ter cuidado com os amores. Lembre-se que seu temperamento triângulos amorosos que podem complicar bastante sua vida e a dos outros. Os signos mais compatíveis para os solteiros são Aquário, Áries e Escorpião.

Você também terá que resolver pendencias ou consertar algo neste fim de semana. Não confie tanto nas pessoas que acabou de conhecer. Você terá sorte com os números 14, 15 e 23. Tente usar mais vermelho. Alguém o convida para começar um negócio.

Peixes

Uma nova fase de prosperidade se inicia. Agora, você tem que mentalizar sobre o que deve fazer para crescer individualmente. Transações no banco sairão bem.

Cuidado com os problemas de pele ou infecções sexualmente transmissíveis e consulte o seu médico o quanto antes em caso de suspeita.

Os solteiros receberão um amor do signo de Touro ou Leão. Os comprometidos podem enfrentar uma gravidez surpresa. Você terá sorte neste domingo com os números 21, 33 e 90. Tente usar mais a cor azul.

Você começa a organizar uma viagem com seus amigos. Cuidado com as fofocas no trabalho e evite falar sobre seus problemas pessoais. Tenha muita atenção na rua para evitar perdas ou acidentes. Organize seus documentos, você precisará deles.