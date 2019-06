DLC gratuito de 'Days Gone' já chegou no PS4; Começando com o modo de dificuldade survival

O DLC gratuito do game Days Gone chegou nesta quinta-feira no PS4. Começando com o modo de dificuldade survival, de acordo com comunicado da Sony. Confira detalhes:

Modo de Dificuldade Survival Difficulty

“Ele possui muitas mudanças de balanço para criar uma experiência muito mais desafiante nas terras de Oregon. Os inimigos não apenas são mais difíceis, mas você não pode passar por eles usando Fast Travel”.

“Esse modo possui uma HUD imersiva que cria tensão ao remover os indicadores de ciência de inimigos e linhas-guias. A HUD estará desligada, mas jogadores podem vê-la temporariamente ao ativar a Survival Vision”.

“Além de poderem se gabar, jogadores ganharão novas skins de moto e troféus que só podem ser adquiridos ao completar o modo Survival”, revela.

Desafios Semanais no Days Gone

“Cada semana, um novo desafio de combate, bike ou horda chegará, com regras únicas e modificadores de pontuação. Se dar bem neles gera recompensas na forma de patches que vêm com vantagens”.

“Patches dão pequenas melhorias de jogo, como aumento de vida, regeneração mais rápida de stamina, custo de focus diminuído, mais durabilidade de armas corpo-a-corpo, mais precisão de armas da moto e mais. Benefícios de patches acumulam e são convertidos ao jogo principal. Jogadores também ganham ranks e créditos para comprar skins de personagem, de moto e anéis que dão vantagens mais potentes para ajudar a se dar bem em todos os desafios”.

Jogadores só podem equipar dois anéis por vez, então precisam fazer decisões táticas para cada desafio. Rolar recarrega um pouco da munição, headshots aumentam a precisão de armas e mais. Anéis não são passados ao jogo principal. Refazer um desafio com novas vantagens dá a chance de ter uma pontuação ainda maior, além da oportunidade de ganhar recompensas novas e subir nos leaderboards.

Skins de personagens estão disponíveis nos Desafios. Jogadores poderão finalmente mudar a roupa de Deacon ao escolher entre três looks: Deacon apocalíptico, Deacon flashback e Deacon sem camisa. Isso vem em adição a dez outros personagens, incluindo Boozer, Rikki, Addy, Iron Mike e mais.

Reprodução

Com informações da Sony

