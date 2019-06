Sem ideia para o Dia dos Namorados? Confira 10 restaurantes para comemorar a data

O Dia dos Namorados este ano é em uma quarta-feira e, por isso, muita gente resolve adiantar o chamego para o fim de semana. Restaurantes, bares e hotéis oferecem menus e pacotes especiais para comemorar a data mais romântica do ano.

Confira as sugestões que o Metro Jornal separou:

Tasca do Arouche

Conhecido por sua cozinha tradicional portuguesa, o restaurante fez uma parceria com o Hotel San Raphael, vizinho da casa, para oferecer aos clientes um jantar romântico em seu rooftop, com vista panorâmica da cidade, no dia 12. O menu especial apresentará delícias lusitanas e o casal ainda ganha uma estadia na suíte de luxo. O pacote sai por R$ 850.

Largo do Arouche, 212 – Centro; tel.: 3224-1421

Divulgação

Bar Diniz

O bar do Alto da Boa Vista preparou dois drinks afrodisíacos, o “Drink do Amor”, com cachaça branca, xarope de gengibre e curaçao blue (R$ 29), e o “Drink da Paixão”, com cachaça Wiba amburana, chá de frutas vermelhas, triples sec e xarope de hibisco (R$ 29).

R. São Sebastião, 169 – Alto da Boa Vista; tel.: 5524-1733

Divulgação

Jun Sakamoto

Jun Sakamoto, mestre na arte dos certeiros cortes que dão origem aos sushis e sashimis, servirá um menu especial (R$ 990 por casal) na sua sofisticada casa, somente mediante reserva por telefone. Acompanha uma garrafa de sakê beer.

R. Lisboa, 55 – Pinheiros; tel.: 3088-6019

Divulgação

Rubaiyat

No Rubaiyat Faria Lima, o menu especial vai de 10 a 16 de junho, no jantar. Ao chegar, o casal será recebido com taças de champanhe para brindar. A casa ainda fará o sorteio de uma máquina de café expresso.

O menu (R$ 130 por pessoa) tem entrada, prato principal e sobremesa, com as opções: palmito pupunha ao forno a lenha ou salada de folhas verdes, cenoura, tomate cereja, palmito, crocante de wanton e muçarela de búfala; filé mignon ao molho roti com batata ao murro no azeite e alecrim ou salmão com hollandaise de manjericão e aspargos; e torta nêmesis de chocolate belga com sorvete de gengibre em formato de coração.

Av. Brig. Faria Lima, 2.954 – Jd. Paulistano; tel.: 3165-8888

Divulgação

Giardino

Comandada pelo chef Jamil Aun, propõe um menu (R$ 79 por pessoa) com carpaccio, bruschetta ou salada de folhas verdes de entrada; filé mignon com molho de pimenta verde, risoto gamberi, salmão grelhado com salada ou fettuccine “Misto Di Mare”, como prato principal; e, para finalizar, créme brulée ou pera ao vinho.

Av. Lavandisca, 437 – Moema; tel.: 5051-0918

Divulgação

Palácio Tangará

Oferece três pacotes: menu em seis tempos, com bebidas cobradas à parte, no estrelado Tangará Jean-Georges (R$ 1.500 o casal); em três tempos, no Parque Lounge & Terrace (R$ 770); e hospedagem especial, que inclui diária com check out às 14h, menu servido no quarto e café da manhã (R$ 2.570).

Av. Dep. Laércio Corte, 1.501 – Panamby; tel.: 4904-4040

Divulgação

Colher de chá

Smorgasburg

Neste sábado e domingo rola a primeira edição da Smorgasburg, a maior feira de comida de rua do mundo, nascida em Nova York. Serão 17 horas de comida, bebida e diversão com entrada gratuita e expectativa de público de 50 mil pessoas.

Obelisco do Ibirapuera (Praça Ibrahim Nobre, s/n – Vila Mariana). 11h30 às 20h. Grátis

World Gin Day

O Dia Mundial do Gim será comemorado na quarta edição do evento de coquetelaria voltado ao público consumidor. As principais marcas, como Amazzoni, Água Prata, Beefeater e London Essence, estarão presentes com novidades e drinks assinados.

Shopping Cidade Jardim (Casa Bossa). Av. Magalhães de Castro, 12.000. Sáb, 16h à 0h. Ingressos no site do evento

Comida Viking

O Norse Bar & Grill foi inaugurado recentemente. Trata-se de um casual dining com temática inspirada nos guerreiros nórdicos e carnes que saem direto da grelha para a mesa. Destaque para o mix de salsichas e linguiças, acompanhado de pão e ketchup caseiro com curry. Para beber, as opções vão de hidromel de jabuticaba às cervejas da linha Faxe.

R. Simão Álvares, 552, – Pinheiros; tel.: 2362-4045

Plant Made

Nada de proteína de soja refogada nem feijoada vegetariana. O chef californiano Matthew Kenney traz para o Brasil a primeira unidade de seu restaurante de alta gastronomia vegana, o Plant Made, que já tem 25 casas espalhadas pelo mundo. Funciona com itens do café da manhã ao jantar, além de doces e lanches. Há também um empório de produtos artesanais.

Praça Vilaboim, 111 – Higienópolis; tel.: 9 7377-5659