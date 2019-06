Veja algumas novidades apresentadas no Google for Brasil

O Memorial da América Latina, em São Paulo, recebeu nesta quinta-feira a terceira edição do Google for Brasil, maior evento do setor na América Latina, no qual foram anunciadas as últimas novidades e apostas da empresa para 2019.

Sob a bandeira de usar a tecnologia para tornar o mundo mais inclusivo social e economicamente, a empresa mostrou à plateia formada por parceiros, desenvolvedores, usuários da plataforma e convidados diversas iniciativas que estão em andamento ou serão lançadas ainda neste ano nas áreas de educação, diversidade, tecnologia de dados e acessibilidade digital.

Confira abaixo alguns destaques:

Foto: Divulgação

Google Station: Wi-Fi gratuito

Segundo o Google, o Brasil é o 8º país do mundo a receber o Google Station, uma plataforma para implantação de pontos de acesso à internet de alta qualidade gratuitos, com o objetivo de expandir o acesso e a conectividade em países emergentes. Em São Paulo, já são mais de 80 pontos funcionando em espaços públicos, como Parque Ibirapuera, Largo da Concórdia e estações da CPTM. Confira os pontos de Wi-fi em https://station.google.com/

Parceria do Waze com Google Cloud

Os parceiros do Waze for Cities Data poderão agora armazenar dados gratuitamente no Google Cloud e acessar programas que permitirão construir dados históricos sobre trânsito das cidades, realizar análises, visualizar dados e identificar padrões de mobilidade. A ideia é que o acesso a esses dados ajude os gestores a tomar decisões que favoreçam a mobilidade dos cidadãos.

Desafio Change the Game para jovens mulheres

Segundo dados da Pesquisa Game Brasil de 2018, 75,5% dos brasileiros jogam games on-line, e mais da metade dos jogadores (58,9%) são mulheres. No entanto, elas representam apenas 15% dos alunos em ciência da computação e engenharia.

Pensando em promover a diversidade, o Google abriu inscrições para premiar alunas de escolas públicas e privadas de todo país que apresentem melhores ideias de desenvolvimento de games. O Desafio Change the Game está aberto para jovens de 15 a 21 anos. Serão selecionados duas vencedoras, que terão seus jogos produzidos e lançados no Google Play. Outras 500 participantes ganharam 16 cursos on-line sobre programação. Inscrições em g.co/desafiochangethegame

Certificado Profissional de Suporte em TI

O Google anunciou durante o evento o lançamento de um curso desenvolvido na plataforma on-line Coursera voltado para preparar alunos para um trabalho de nível básico em suporte de TI em aproximadamente oito meses, mesmo que eles não tenham nenhuma experiência anterior. O curso será oferecido por um preço reduzido de US$ 39 por mês, mas a empresa vai ofertar 2 mil bolsas gratuitas para comunidades mais carentes, graças à doação de R$ 4,5 milhões feita pelo Google.org, braço filantrópico do Google. O lançamento será em 16 de setembro.

Reprodução

Smart Feature Phone com botão para o Google Assistente

Uma pesquisa divulgada pelo próprio Google mostra que 60% dos usuários usam a voz para controlar seus smartphones. A partir desse dado, em parceria com a Positivo, o Google anunciou neste quinta-feira o lançamento do primeiro smartphone com botão dedicado ao Google Assistente. A ideia é que o usuário, apertando apenas um botão, passe a comandar o telefone usando apenas a voz. O aparelho vai custar R$ 279.

Ferramenta de futebol em tempo real

O Brasil é o país que faz mais buscas no Google com o tema "futebol". Neste ano, a empresa está lançando uma experiência dedicada à Copa do Mundo Feminina da Fifa, que começa nesta sexta-feira. Por meio da busca, os usuários poderão acompanhar em tempo real as partidas, conferir timeline com fotos, comentários, escalações e o minuto a minuto de cada jogo.

Será possível ainda acompanhar até 3 placares simultâneos pelo seu smartphone ou, se preferir, seguir seu clube e receber notificações em seu celular sempre que o time entrar em campo.

Retrospectiva de Portinari

A vida e a obra de um dos pintores brasileiros mais celebrados no mundo ganhou uma retrospectiva especial ao alcance dos dedos. Candido Portinari (1903-1962) é o mais novo homenageado pelo projeto Google Arts & Culture, responsável por organizar uma mostra virtual gratuita que reúne obras de arte, cartas e documentos do arquivo pessoal do artista plástico. Os dados estão disponíveis no site g.co/portinari ou pelo aplicativo Google Arts & Culture (para iOS e Android).