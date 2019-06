Tecnologia: Novos vazamentos revelam detalhes do próximo Samsung Galaxy Note 10

O Galaxy Note 10 é o próximo grande lançamento da sul-coreana Samsung. Com isso, o aparelho ja é um dos mais esperados de 2019.

E novos vazamentos, feitos pelos sites @OnLeaks e 91Mobiles, revelam detalhes do novo smartphone premium.

Rumores sugeriam que o aparelho não teria botões físicos. No entanto, as novas informações contrariam o formato, de acordo com o site 9to5google.

A S-Pen será mantido no novo aparelho. Há também uma porta USB-C, microfone e alto-falante na parte inferior.

O display está ajustado para medir 6,3 polegadas. Ele também adotará o “buraco na tela”, mas parece que o Note 10 ajustará o posicionamento para um localização mais central da câmera.

A configuração da câmera traseira abandonou a localização mais central, comum nos dispositivos mais antigos da linha Galaxy.

Esta configuração de câmera vertical parece configurada para incluir três opções de câmera que, com certeza, serão muito semelhantes àquelas encontradas no Samsung Galaxy S10 + .

Quanto às especificações, esperamos que o Galaxy Note 10 seja fornecido com o chipset Snapdragon 855 ou Exynos 9820, até 12 GB de RAM e Android Pie.

Rumores sugerem que a Samsung também lançará um modelo Pro, que inclui uma tela maior, configuração de câmera quádrupla e força interna extra.

