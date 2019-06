Game 'They Are Billions' invade o PlayStation 4 em julho

O console PS4 receberá mais uma novidade em junho. O jogo They Are Billions, desenvolvido pelo Numantian Games, invade o PlayStation 4 no próximo mês.

“They Are Billions é um RTS viciante em um mundo pós apocalíptico. A idéia geral é construir uma colônia forte o bastante para derrotar os bilhões de zumbis que andam pelo mundo, tentando aniquilar a raça humana a todo custo. Construa paredes, portões, torres e estruturas para proteger a si mesmo, e vigiar seus arredores”, revelou o comunicado da Sony.

Reprodução

“Para isso, terá que planejar sua estratégia e colocar seus prédios e exército sabiamente. Terá que aprender como gerenciar seus recursos para sobreviver, e fique alerta, bem alerta: Enxames de infectados estão atrás de você! E lembre-se se treinar e contratar os melhores mercenários para proteger sua colônia — vai precisar de toda a ajuda”.

“É possível pausar a ação para tomar decisões estratégicas quantas vezes quiser. E com mapas gerados aleatoriamente, a diversão nunca acaba”, explica.

“Um mundo aleatório é criado com eventos, geografia, condições de tempo e população de zumbis cada partida”.

“Embora um RTS não seria nossa primeira opção de jogo para tentar em um console, a pausa em They Are Billions muda tudo, além do fato de poder jogar confortavelmente com um controle. Se ainda preferir jogar com um mouse e teclado, existe a possibilidade”.

